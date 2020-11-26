Erken seçim isteyenlerin görmek istemeyeceği tablo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde yine erken seçim talebi var.

Dün bir araya gelen Millet İttifakı'ndan İyi Parti ve CHP liderleri erken seçim istiyoruz diyerek taleplerini yine dile getirdi.

Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

GENAR Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 53



"Bu pazar seçim olsa" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu % 53 oldu.

Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 42.1. CHP'nin oy oranı yüzde 22,8 olurken, MHP'nin oyu yüzde 10,3, İyi Parti yüzde 10,1, HDP ise yüzde 9.7 olarak kaydedildi.

TÜM SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;



% 42.1 AK PARTİ

% 22.8 CHP

% 10.3 MHP

% 10.1 İYİ PARTİ

% 9.7 HDP

% 1.7 SAADET PARTİSİ

% 1.0 DEVA PARTİSİ

% 0.6 GELECEK PARTİSİ

% 0.6 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

% 1.1 DİĞER