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Eren Kış-5 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Siirt'te Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Siirt'te "Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel 53 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış operasyonları kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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