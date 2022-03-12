Eren Kış-31 operasyonu başlatıldı

Mehmetçik, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır’da Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1130 personel ve 73 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiğini vurguladı.