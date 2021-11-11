Eren Kış-2 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay'da "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.