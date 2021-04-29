Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve PençeYıldırım Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; bölücü terör örgütüne yönelik olarak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta “Eren Cudi-Besta” ve Hakkari'de “Eren Kazan-Oğul” Operasyonları başlatıldı.

Operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5280 personel, 352 operasyonel tim görev alıyor.11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 işbirlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.