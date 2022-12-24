AjansHaber.com.tr Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Asgari ücret açıklandı
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!
Ali Koç'tan Emine Erdoğan'a hediye!
Kanada'da 8 genç kız evsizi öldürdü!
İngiltere polisi PKK eylemine izin verdi!
Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder yakalandı!
Yeni asgari ücret sonrası neler değişecek?