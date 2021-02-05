İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'yı yok etmek için sürdürdüğü operasyonlara bir yenisini ekledi. 2021 yılı içindeki operasyonlara 'Eren' adı verilmişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Eren-7 Mercan Muzur Operasyonu bugün başladı. Operasyona bin 62 personel katılıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu Başlatıldı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam 1.062 personel görev alıyor

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli ilinde “EREN-7 MERCAN-MUNZUR” Operasyonu başlatıldı.





Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.062 personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 41 işbirlikçi yakalanmış, 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.