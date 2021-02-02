'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-6 Mergelo Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor" denildi. İçişleri Bakanlığı, 2021 yılındaki operasyonlara, Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini verdiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-6 Mergelo Operasyonunun başladığını kamuoyuna duyurdu. Operasyona bin 453 güvenlik personeli katılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı." denildi.

EREN-6 MERGELO BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde "Eren -6 Mergelo" Operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.