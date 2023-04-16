Erdoğan'ın seçim programı belli oldu!

AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak.

Zaman darlığı nedeniyle bazı günler iki şehre gidilecek. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardından gerçekleştirilecek mitinglerde, depremzedeler asla unutulmayacak.

AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak.

AK Parti çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacak.

"Türkiye Yüzyılı kapsamında birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusu işlenecek. "Türkiye Yüzyılı'nda yaparsa AK Parti yapar" denilecek.