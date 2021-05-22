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Erdoğan'ın makam aracını kullandığı anlar kamerada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabının açılışına katıldıktan sonra direksiyonun başına geçti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın araç kullandığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı.

Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.

Altun, paylaşımında eserin "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" sözlerine de yer verdi.

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