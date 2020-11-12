Erdoğan’ın Kafkasya'da artan rolü

Rus basınında yer alan bir haberde, Karabağ’da Azerbaycan’ın galip gelmesinin en büyük nedenlerinden birini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarılı politikalarına bağladı. Ayrıca Güney Kafkasya’da Türkiye’nin üstlendiği rolün daha da artacağını belirtti.

Mk.ru adlı internet sitesinde yer alan analizde şu cümlelere yer verildi:

‘’Güney Kafkasya savaşı bitmiş gibi görünse de aslında yeni bir aşamaya evrildi. Bu aşama belki de öncekinden daha tehlikeli ve daha az istikrarlı olacak. Aynı şekilde Moskova'nın dış politikada kazandığı başarı hakkında da konuşmak için erken. Tabi ki Rusya, Türkiye'ye göre elinde daha sağlam kartlar bulunduruyor. Türkiye sadece bir tarafla ilişki kurmuşken, Rusya her iki tarafla da ilişki kurdu. Ancak bu Karabağ'da bir şey olursa Rusya için kötü bir sonuç doğurabilir. Erdoğan'a burada olamazsın demek artık yeterli değil. Erdoğan Karabağ sorunun politik yollu çözüm konusunda şoför koltuğuna oturmak istiyor. Rusya’nın buna alışması gerek.’’

Türkiye, Azerbaycan’ın gözünde kardeş bir ülke

Habere göre Rusya hem Ermenistan ve Azerbaycan’la ilişkiler geliştirebilirken, Türkiye sadece Azerbaycan ile ilişkiler kurabildi. Aliyev’in Rusya’yı çok önemli ortak olarak algıladığı, Türkiye’yi ise ideolojik açıdan dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğü belirtiliyor. Bu yüzden Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırmak istediği öne sürülüyor.

"Karabağ anlaşması sorunsuz uygulanamaz. Bazı sorun ve sürtüşmeler kaçınılmaz. Bu bir taraftan Rusya'nın ana arabulucu rolünü ve Bakü ile iyi ilişkilerin değerini artırıyor. Ancak diğer taraftan Türkiye'ye etkisini artırmak için şans sunuyor."

Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin artırmak için elinden geleni yaptığı da belirtiliyor. Artık Kafkasya’da daha aktif bir Türkiye görebiliriz.

Kaynak: https://www.mk.ru/politics/2020/11/11/opasnost-erdogana-dlya-rossii-vyrosla-posle-karabakha.html