Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısı gerçekleştiren Erdoğan burada kendisine yöneltilen soruya "Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

San Salvador’a büyükelçilik açılması talimatını verdim. Büyükelçiliğimiz açılışı vesilesiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador’a gerçekleştireceğiz.

Toplantının sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ilişkilerine dair yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

"Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Savaş atmosferinin olması bizleri üzmektedir. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek. Önümüzdeki ayın başında Ukrayna’ya bir ziyaretim olacak. Putin ile de görüşeceğim."