Erdoğan'dan Suriye'ye yeni harekat sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın ilk sinyallerini verdi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca güvenli bölgeler oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamayla gözler tekrar bölgeye çevrildi. Özelikle terör örgütünün aktif olduğu Tel Rıfat ve Münbiç hedefler arasında. Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde dönüşünü sağlamak da diğer hedef.

NTV yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Murat Aslan harekatın ilk hedefinin terör örgütünün bölgeden uzaklaştırılması olduğunu söyleyerek ‘Bir tehdit var. Bu tehdit özellikle bölgede konuşlandırılmış unsurlarımızın can güvenliği bağlamında önemli bu tehdidin savuşturulması lazım. PKK, Fırat nehri doğusunda topraklandı şu anda. Bu topraklanmayı özellikle Türk hududunun ötesine itmek gerekir’ dedi.