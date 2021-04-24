Erdoğan'dan son dakika Kuzey Irak açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir.

Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur.

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması ayrı bir iftihar vesilesidir.

Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız.

(Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz.

Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.