Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu önemli yıl dönemlerini milletimizin maziden maziye giden yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirmeliyiz. Gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Milletimizin, karşılaştığı onca badire ve ihanete rağmen asırlardır olan vasfı birliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz'da hep birlikte bir kez daha gördük.

Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz. Deniz Harp Okulu'muzun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar burada da hamdolsun meyvesini vermiştir.

Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına zarar veren durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet görevini en iyi şekilde yaparak olur. Devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz."