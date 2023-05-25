Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletimiz, Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, ülkenin yönetiminde bize olan güvenini teyit etmiştir. Aynı zamanda muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesajlar vermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine 'hayır' diyerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir.

Terör örgütleriyle gizli-açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk.

Sen ise Kandil'den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil, parlamentodaki odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun, beraber yol haritasını çiziyorsun.

Hatay'a gitti, hadi bir de Defne'ye gitseydi. Defne'de yüzde 90 oy aldı. Ama biz burada CHP yüzde 90 oy aldı diye hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Açılışını yaptık mı, onu da yaptık. Hatay'a gittin bir de hastaneyi görseydin.

Bay bay Kemal, biz Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Biz yaparız. Bizim bir farkımız var. Yapamayacağımız hiçbir eseri konuşmayız. Yapacağımızı konuşuruz. Ama artık ortada masa falan da kalmadı nereye vuracaksın? Muhalefet cenahında ortalık toz duman.

Kolay değil, 15 yarış bizimle yarışa girdin, hepsini kaybettin. Kendisinin o koltuğa nasıl monte edildiğini bir kenara bıraktık, CHP'den ayrılarak Cumhurbaşkanı adayı olan birisine daha dün neler yaptıkları ortada. Kandil'den destekler 14 Mayıs'tan sonra da kesintisiz devam ediyor. 'Benim onlarla işim yok' diyor. Nasıl yok? Dikkat et, Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten onlardan gelen desteği kabullenmeyiz. Bize milletimizin desteği yeter. Farkımız bu.

Londra'dan 300 milyar dolar getireceğini söylüyor. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık, bıktık. Bay bay Kemal, sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler."