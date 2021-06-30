Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Katar' tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"CHP, giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor"

Türkiye, 2023 yılına yaklaştıkça partimize, hükümetimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor. Maalesef güya muhalefet sıfatıyla ortada dolaşan bir parti ve onunla aynı yolda yürüyenler, Türkiye’nin önünü kesmeye yönelik bu kampanyaya büyük bir hevesle ortak olmaktadır. Elbette bu ülkede her dönemde iktidarlar muhalefet partileri arasında çekişmeler, gerilimler, görüş farklılıkları yaşanmıştır ama bu defa karşımızda bambaşka bir fotoğraf vardır. Dışarıdan ve içeriden birtakım sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor, buna benzer bir görüntü vererek ülkenin demokrasisine, ekonomisine, geleceğine kastetmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



🔹[CHP] Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa siyasette de yerli ve milli her adımı ve siyaseti yok etmeye çalışan bir müsilajla karşı karşıyayız.

🔹Türkiye CHP zihniyetinin yalanlarına maruz kalmaktadır. pic.twitter.com/Iw5txOjZci — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 30, 2021

"Siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız"

Bu arada CHP’nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz. Bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Eskiden beri içeride bunların değirmenine su taşımayı kendilerine vazife addeden bir kesim de hep olagelmiştir. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa, siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan, dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız.

CHP’nin başını çektiği bu siyasi müsilaj, her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, yalanı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üstüne adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven yanlış bilgi verme değil, bilinçli ve kasıtlı bir iftira, yalan, çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Şayet böyle değilse durum daha vahim demektir. Çünkü ortada klinik bir vaka söz konusudur.

"Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır"

Bernard Shaw, "Yalancının cezası kendisine inanılmaması değil, onun kimseye inanmamasıdır" diyor. Başındaki zat başta olmak üzere CHP şürekasına zaten kimsenin inandığı yok. Ama onlar da kimseye inanmadıkları bir ruh haline sürüklenmişlerdir. Her ne sebeple olursa olsun Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür. Bunlara göre bu ülkedeki Cumhurbaşkanından başlayarak, Bakanlarından, milletvekillerinden, bürokratlarından iş adamlarına kadar herkes, esnafından, işçisinden, çiftçisinden, gençlerine kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir.

Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes uyuşturucu kaçakçısıdır, herkes banka soyguncusudur, herkes satılmıştır, herkes yanlıştır, herkes kötüdür… Ülkesini aklına gelen her türlü aşağılık sıfatla itham edecek, her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kendini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Bizim bunca yalanı, bunca iftirayı, bunca ithamı, büyük bir keyifle ve kendinden emin edayla ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur.

"CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur"

Hukuk önünde hesap sorulacak hususların, avukatlarımız vasıtasıyla elbette takipçisiyiz, takipçisi de olacağız. Diğer hususlarda ise diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış bir insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaklardır, inşallah tedavisi de mevcuttur. Bize düşen, Allah şifasını versin demekten ibarettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin söylemleri]



"Bunca yalanı, bunca iftirayı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak vaktimiz yoktur." pic.twitter.com/IQbwroSH1n — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 30, 2021

"Hukuki adımları artık acilen gündemimize almamız gerekiyor"

Yalan ve iftira meselesinde tek sorun CHP’nin başındaki zat olsa mazurdur der geçeriz. Ama bu mesele medyada ve sosyal medyada büyüyen bir sorun halini almıştır. Sosyal medyanın en önemli yayılma mecrası olduğu bu sorun, sadece ülkemizle de sınırlı değildir. Avrupa’dan Amerika’ya kadar demokrasiyle yönetilen her yerde bu sorun tartışılmakta ve çözüm yolları aranmaktadır. Hatta birçok ülke bu tehditle mücadele için çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir.

Gelişmiş ülkelerin hayata geçirmeye başladıkları bu hukuki adımları artık bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor. Üstelik ülkemizde bu sorun geçmişi zaten darbe, vesayet, milletin değerlerine düşmanlık, yatırım karşıtlığıyla dolu olan bir zihniyetin elinde çok daha vahim hale gelmektedir.

"Önlerine kim gelirse herkesi tehdit etmeye başladılar"

Bu çarpık anlayış, hükümetten özel sektöre, bürokrasiden sivil toplum kuruluşlarına kadar, her yerde sorumluluk sahiplerini şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamadıkları olumsuz bir iklime sürüklemektedir. Biz ülkeyi 19 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yönetirken, hiç kimseye kökeni, inancı, meşrebi sebebiyle en küçük bir sınırlama getirmedik. Zorlamada, tacizde, tarizde bulunmadık. Kendi hayal dünyalarında iktidar serabı görenler ise şimdiden yatırımcısından bankacısına, yargı mensubundan polisine, askerine, önlerine kim gelirse herkesi tehdit etmeye başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Erken seçim söylemi]



"Haziran 2023 Türkiye’nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur." pic.twitter.com/bDqH26PquT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 30, 2021

Tabii hayal bile değil bunların iktidar olma süreci. Bunu da bildikleri için atıyor. Tutarsa ne ala, tutmazsa kendimizi anlatmış oluruz. Bunlar lafa gelince bizi tek adamlıkla, hukuk tanımazlıkla, diktatörlükle itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne teamül ne devlet adabı tanıdıkları, devlete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar.

"Onların İstanbul için çok daha büyük, çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik"

Uzaktan bakıldığında bu tablo CHP’nin tarihi boyunca ülkeye verdiği zararların uzun listesini de anlatan ibretlik bir görüntüdür. Yakından bakıldığında ise aynı durum ülkenin ve milletin geleceği adına endişeye kapılmamıza yol açan bir vahamet tablosudur.

Halbuki biz muhalefetle ülkenin önüne çıkardığı engellerin değil, millete kazandıracağımız eserlerin, yatırımların atışmasını yapmak kavgasını vermek isterdik. Mesela biz Kanal İstanbul dedik. Onların İstanbul için çok daha büyük, çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik. Mesela biz üçüncü havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü dedik ve yaptık. Onlardan çok daha iddialı projeler ortaya koymalarını beklerdik.

Mesela biz şehir hastaneleri dedik, hiçbir vatandaşımız sağlık sigortası sisteminin dışında kalmayacak dedik. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve kaliteli olacak dedik, onlardan çok daha ilerisini duymak isterdik.

Mesela biz, ihracatı her ay yeni rekorlarla ileri taşıdık, üretimi artırdık, sanayi geliştirdik, savunma sanayiinde ülkemizi marka haline getirdik. Onlardan çok daha çarpıcı projeler ortaya koymalarını umardık. Mesela biz, her şehrimize üniversite kazandırdık. İlk ve ortaöğretimde okulları baştan aşağı yeniledik, öğretmen kadrosunu yeniledik. Onlardan çok daha fazlasını taahhüt etmelerini beklerdik.

Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Peki ne oldu? Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi yaptırmayız da yaptırmayız demekten başka laf da bilmeyen, proje de üretemeyen bir CHP bulduk. İşte bunun için diyoruz ki biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz.