Erdoğan'dan iş dünyasına müjde: 6 ay ödemesiz 100 bin TL kredi

İstihdamı artırmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidildiğini duyuran Erdoğan, "Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir." müjdesini verdi.

Ekonomi reform paketinden birçok kesime yeni müjdeler çıktı. İş dünyasına önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin TL'lik kredi müjdesini de paylaştı.

İSTİHDAMA YÖNELİK ATILACAK ADIMLAR

Erdoğan, "Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir. Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz." dedi.