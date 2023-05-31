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Erdoğan'dan iki ülke liderine kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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