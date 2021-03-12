Erdoğan'dan esnafa büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni reform paketini açıklamak için kameraların karşısına geçti. Erdoğan, yeni dönemin "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" olmak üzere dört temel üzerine oturtulacağını söyledi. Paket ile 850 bin esnafa da vergi muafiyeti getirilecek.

HEDEF: İHRACAT REKORU KIRAN YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

"TÜRKİYE'Yİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inanıyoruz.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne derece zorlu mücadele ettiğini biliyoruz. Dar gelirli küçük esnafımıza vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz."