Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, bugün dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mültecinin bulunduğunu söyledi.

"Küresel bir mülteci sorunuyla karşı karşıyayız"

Son 9 yıldır sürekli artan rakamların dünyanın küresel bir mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Her bir rakamın, bir insan olduğunu düşünmek, yaşanmakta olan acıların ve insani trajedinin boyutunu anlamak için yeterlidir. Afganistan ve komşumuz Suriye'de devam eden istikrarsızlık, milyonlarca Suriyeli ve Afganı evinden, yurdundan etmiştir. Sahra Altı Afrika'da, Myanmar'da da durum farklı değildir.

Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış; din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Halihazırda ülkemiz, 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye’nin bu fedakarlıkları hem insanlığın onurunu, hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır. Mültecilerin Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıl dönümü olan 2021 senesinde, küresel ölçekte iş birliği ve dayanışma ortamı halen sağlanamamıştır. Bunda gelişmiş ülkelerin sığınmacıların ve mültecilerin haklarını kısıtlayan, yeniden yerleştirme kotalarını azaltan, mültecilerin dramlarına kayıtsız kalan politikalarının da önemli payı vardır."

"Çaba gösterilmesi şarttır"

Erdoğan, gelişmiş ülkelerin adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi uluslararası mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır.

'20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diliyorum. Bu vesileyle on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."