Erdoğan'dan BES sürprizi: 18 yaş altı sisteme dahil edilebilecek

Reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık 18 yaş altı gençler için de BES müjdesini verdi.

18 YAŞ ALTI İÇİN ENGEL KALKIYOR

Erdoğan, "Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz. Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz." dedi.