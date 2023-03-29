Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması!

Asgari ücrete ne zaman zam olacak sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık." dedi.

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.