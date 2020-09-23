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Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.30’da AB Komisyonu Başkanı Leyen ile, 18.00’de ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek.

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ve NATO Sekreteri ile görüşecek. Erdoğan dün Almanya Başbakanı Merkel, AB Konseyi Başkanı Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü.

Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile görüşmüştü. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı, akşam saatlerinde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

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