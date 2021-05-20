Erdoğan'dan Akşener'e dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 250 bin TL'lik dava açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeher hakkında "Netanyahu benzetmesi" nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
MERAL AKŞENER'E 'AHLAKSIZ' TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in çirkin 'Netanyahu' benzetmesine şu sözlerle tepki göstermişti:
Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim sese gelir. O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise BM Genel Kurulu'nda terör devleti İsrail'in 47'den bugüne Filistin'in topraklarını nasıl işgal ettiğini haritayla göstermişimdir. Belki birçoğunuz da benim o konuşmamı izlemişsinizdir.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 20, 2021
Başkan Erdoğan'dan Akşener'in çirkin benzetmesine dava
🔹Başkan Erdoğan, İYİ Parti Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
🔹Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" demişti.pic.twitter.com/QLzFVLIsvK
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