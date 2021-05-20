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Erdoğan'dan Akşener'e dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 250 bin TL'lik dava açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeher hakkında "Netanyahu benzetmesi" nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

MERAL AKŞENER'E 'AHLAKSIZ' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in çirkin 'Netanyahu' benzetmesine şu sözlerle tepki göstermişti:

Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim sese gelir. O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise BM Genel Kurulu'nda terör devleti İsrail'in 47'den bugüne Filistin'in topraklarını nasıl işgal ettiğini haritayla göstermişimdir. Belki birçoğunuz da benim o konuşmamı izlemişsinizdir.

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