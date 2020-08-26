Erdoğan'a karşı kim ne kadar oy alıyor?

Optimar Araştırma'nın Ağustos ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Erdoğan mı Gül mü kazanır? Erdoğan'a karşı, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın şansı ne? Toplum, ekonomiden koronavirüse, işsizlikten Doğu Akdeniz’deki gerilime kadar bütün sorunların çözümünde en çok hangi partiye güveniyor.

Abdülkadir Selvi, Optimar'ın Ağustos ayı anketinin ayrıntılarını yazdı...

İşte o yazıdan bazı satır başları...

Ülkelerin parçalandığı, ekonomilerin çöktüğü, siyasi coğrafyanın değiştiği bir dönemde Türkiye’nin de sorunları var. Ekonomiden koronavirüse, işsizlikten Doğu Akdeniz’deki gerilime kadar... Anketlerde bu ortaya çıkıyor. İlginç olanı, halkımız “Bu sorunları muhalefet çözer” demiyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, ağustos ayı anketinde halkımıza bu soruyu sormuş.

Ankete katılanların yüzde 33.9’u yine “AK Parti çözer” diyor. CHP diyenlerin oranı yarı yarıya. “Bu sorunu CHP çözer” diyenlerin oranı ancak yüzde 15.3’e ulaşıyor. Sorun sadece CHP değil. HDP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Saadet Partisi diyenlerin oranını da topladım. Yüzde 27.1 ediyor. Muhalefet açısından çok köklü bir sorun var.

Halk, “Muhalefet benim sorunumu daha iyi çözer ve Türkiye’yi daha iyi yönetir” demiyor. Hem de İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler CHP’li başkanlar tarafından yönetilmesine rağmen. Ama tek gösterge bu değil. Kararsızların oranı yüzde 26.1’le neredeyse muhalefetin toplamına yetişiyor.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Optimar’ın araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı 43.1 çıkıyor. CHP yüzde 22 olurken, onu 10.6’yla MHP takip ediyor. HDP’nin yüzde 10.4 çıktığı ankette İYİ Parti 9.8 görünüyor.

Erdoğan mı Gül mü?

CHP’de Muharrem İnce’nin başkaldırmasına ve partinin bölünme aşamasına gelmesine neden olan Kılıçdaroğlu’nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme eğilimi anketlere nasıl yansıyor diye baktım. Kemal Bey, Gül isminde neden bu kadar ısrar ediyor anlamış değilim. Çünkü “Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şaşırtıcı. “Abdullah Gül’e oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 21.3 çıkıyor. “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı ise yüzde 44.3. Bu sonuçlara göre Erdoğan, Gül’ü ikiye katlamış durumda. Oysa CHP’li bir aday çıktığında tablo değişiyor.

Erdoğan mı İnce mi?

Aynı soru “Erdoğan mı, Muharrem İnce mi” diye sorulduğunda oranlar değişiyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 44.5 çıkarken, Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 33.5. İnce, Erdoğan’la yarıştığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 30.6 oranında oy almıştı. İlginç bir nokta daha: Erdoğan’ın karşısında CHP’li bir aday olduğu zaman hem kararsızların oranı azalıyor, hem de Erdoğan ve rakibinin oranı yükseliyor. Toplum bu konuda net demek ki.

Erdoğan mı İmamoğlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakalıyor. Erdoğan yüzde 45.1 alırken İmamoğlu yüzde 36.8 olarak çıkıyor. Kararsızlar ise yüzde 18.1’e kadar geriliyor.

Erdoğan mı Mansur Yavaş mı?

“Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı” sorusunu sorduğumuzda İmamoğlu’na yakın bir sonuç çıkıyor. Mansur Yavaş bu sonuçlara pandemi sürecine yaptığı sıçrama ile girdi. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 36.7 çıkarken, Erdoğan diyenler yüzde 44.5 oluyor. Yavaş, bir puan geriden İmamoğlu’nu takip ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun Gül hesabı yanlış!

Bu ankete bakarak iki yorumda bulunabiliriz.

1- CHP içinde çıkacak bir adayın daha yüksek oy alma şansı var. Kılıçdaroğlu’nun Gül ısrarı anketlere yansımıyor.

2- Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı önemli olacak. Ancak bu sonuçlar 2023’te Erdoğan’ın birinci turda seçimi kazanacağını gösteriyor.