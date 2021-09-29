Erdoğan ve Putin'in gülümseten antikor hesabı

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti. Erdoğan ile tokalaşan Putin, "Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayak üstü sohbetin gündemi Kovid-19

Yanında çalışan 30 kadar kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, çalışanlarının üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını belirten Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

İki liderin farklı Antikor hesapları

Putin'e, “antikor sayısının kaç olduğunu” soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 veya 16" cevabını alınca bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000’in üzerinde olduğunu söyledi. Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.