Erdoğan ve Putin bugün 16.00'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası anlamlı bir ilerleme olduğunu ve temasların sürmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceği belirtildi.

Görüşmenin saat 16.00'da yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.