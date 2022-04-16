Erdoğan: Türkiye siyasi olarak, yakın tarihin en itibarlı konumundadır

Erdoğan Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Son eserimiz Phaselis tünelinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tünel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde, Cumhuriyetin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı hizmete kavuşmuştur. İftihar edilecek alanların başında ulaştırma gelmektedir. Yurdun dört bir tarafını yeniden inşa ettiğimiz, geliştirdiğimiz yollarla, hava alanlarıyla donattık."

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirmeye kararlıyız"

"Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda bitiremeyecekleri işleri biz çoktan bitirdik. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirmeye kararlıyız. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliğidir. Hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonuna sarılırsak önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur."

"Türkiye siyasi olarak, yakın tarihin en itibarlı konumundadır"

"Ülkenin rotasını bozacak her türlü olayı deniyorlar. Tüm dünyada yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi gösteriyorlar. Yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sorunudur. Milletimden, çoğu mevsimsel etkilerden kaynaklanan artışları felaket tellallığına dökenlere itibar etmemelerini istiyorum. Türkiye siyasi olarak, yakın tarihin en itibarlı konumundadır."

"Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Ekonomide de üretim tarafında da gayet iyi gidiyor. Enflasyonunda boynunu kırdığımız da önümüzde hiç bir engel kalmayacaktır. "