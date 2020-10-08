Erdoğan: "Türkiye asla geri adım atmayacak"

Türkiye askerinin Körfez bölgesinin istikrarına hizmet ettiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır" dedi.

Erdoğan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.

Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.

Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir.

Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz."