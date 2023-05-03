Erdoğan Trabzon'da "Yeni Zigana Tüneli" açılışında konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları bunlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere gereken cevabı verecektir.

Dilek İmamoğlu’nun zafer işaretine tepki

Bir kez daha durmak yok, yola devam demeye var mısın Trabzon? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon? Van'da terör örgütünün işareti ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?

Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

Zigana tüneli açılıyor

İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik.

Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde ana okulu, ilk okulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor’da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilikte çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

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