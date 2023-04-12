Erdoğan, Togg'u teslim alan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Togg aracını teslim alan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Türk dünyası olarak, bütünlük içerisinde, hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini vurguladı.