Erdoğan, şehit kızları ile fotoğrafı çektirdi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı için Meclis'te bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 11 Ekim doğumlu şehit ve gazi yakını 12 çocukla birlikte fotoğraf çektirdi.