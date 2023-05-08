Erdoğan, "Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, , Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Sevgili Tekirdağlılar, gençler, değerli kardeşlerim, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Aldığım rakama göre 75 bin kişi şu anda burada. Buraya Kırklareli ve Edirne'den geliyoruz. Dün İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi vardı. İstanbul kükrerse dünya titrer. Seçime artık günler kaldı. Batı alışacak, Dergiler Erdoğan'a saldırmak işi çözmez.

"Bunlar ülkenin geleceği üzerine kumar oynuyor"

Hayatta her hatanın bir bedeli vardır ama sandıktaki hatanın bedelini çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız. Kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. Şehitlerimizin kanlarıyla sağladığımız güvenliğimiz terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar ülkenin geleceği üzerine kumar oynuyor. Biz noter masası değiliz diyor, e niye oradasın?

"Ülkenin kaderini koalisyon masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum"

Tankların arasından sıyrılarak Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Bunlar böyle hain. Ey, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim. Partinizin emperyalistlerin koçbaşı yapılmasına izin mi vereceksiniz? Koalisyon masasındaki diğer partileri artık saymıyorum bile. Zaten onların tabanı kalmadı. Sizlerin ülkenin kaderini Bay Bay Kemal'in temsilcisi olduğu koalisyon masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum.

"Bay Bay Kemal’in hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişmez"

Hayata geçmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay Bay Kemal'in hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişmez. Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Bay Bay Kemal'in hayalleri bırakın bizim vizyonumuza, yaptıklarımıza bile yetişemez. Türkiye Yüzyılı ile bu atılımları beraberce sonuca ulaştıracağız. 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Tekirdağ böyle diyorsa inşallah 14 Mayıs'ta bu iş tamamdır. Biz Türkiye'yi belirli bölgeleriyle değil, 81 vilayetin tamamıyla büyüttük. Tekirdağ'a 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

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