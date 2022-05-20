Erdoğan: Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün suya indirilme törenine video mesaj ile katıldı.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derinlere inen tarihi bağlarının son dönemdeki en somut ürünlerinden biri olarak gördüğünü söylediği bu projenin ülkelere hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM projesini daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum."

"Pakistan halkı milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir"

Pakistan'ın dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konuma sahip ülkesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih boyunca bu coğrafya kadim kültürü ve zenginliğiyle dünyanın göz bebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. Güvenliğini, istikrarını, refahını kendimizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri altyapısını güçlendirilmesi için her türlü katkıyı yapmayı, kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz" dedi.

"Eylül ayında da İstanbul'da KHAIBAR Gemisi suya indirilecek"

Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet MİLGEM sınıfı inşa etmek için başlatılan projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladıklarını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte BABUR Gemisi'nin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de BADR Gemisi'nin Karaçi'de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da KHAIBAR Gemisi suya indirilecek."

"Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz pek çok savunma sanayi projesi var"

Türkiye tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçlerinin planlandığı şekilde yürüdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görevi icra edebilecek bu dört geminin teslimatları 2023 Ağustos'undan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayi projesi var.

Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız. Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak, devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu duygularla bir kez daha Kareçi'de suya indirilen MİLGEM üçüncü gemimiz BADR'in, Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkını muhabbetle selamlıyorum."