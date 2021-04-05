Erdoğan-Osmani görüşmesi

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan görüşmeyi BİP uygulaması üzerinden şu sözlerle paylaştı:

"Sevgili kardeşim,

Bugün Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik ettim.

Sayın Osmani-Sadriu ile görüşmemizde, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldık.

Kosova’nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değindim. Ayrıca 🇹🇷 🇽🇰 tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığımı ifade ettim.

Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki çok yönlü iş birliğinin Balkanların istikrar ve refahına katkı sağladığını belirttim."