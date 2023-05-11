Erdoğan, "Nasıl saf dışı kaldığı yarın ortaya çıkar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah.

Muharrem İnce açıklaması

Bay Bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da herhalde yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak da diyebiliriz.

Bu tarih insanımıza kurulan sinsi tuzakları bir kez daha bozma tarihidir. Ankara’mıza tarih yazmak yakışır. Kandil'deki teröristler talimat veriyor. Bunlar ile el ele omuz omuza yürüyorlar mı? Bay Bay Kemal ve avenesini pazar günü sandıklara gömüyor muyuz?

Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı pazar gününe kadar sürsün.

Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım.

Biz bu ülkedeki 85 milyonun tamamını seviyoruz. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz, ayrım yok. 81 vilayetimizin her karışına kazandırdığımız eser ve hizmetimizle bunun ispatını yaptık. Okul yaptık, yurt yaptık, üniversiteler açtık, hastaneler yaptık. Şehir hastaneleri ile dünyada çığır açtık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık. Şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Kendi doğal gazımızı petrolümüzü çıkardık.

"Üzüm üzüme baka baka kararıyor"

Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Besler Deresi'nde gömdük mü? Terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Şu an terör örgütü ile yürüyen Bay Bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor.

Biz gece gündüz çalışırken birileri hep takoz siyaseti yapıyor. Tek parti faşizminin mirası olan darbe ile ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. İdeolojik kavgalar ile milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Hamd olsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi ile ülkemizi hedeflerinden koparmadık. Alın işte Ankara belediyesi. Ne yaptı Ankara'da? Bu yol ve havalimanı bizim eserimiz. Çünkü biz eserlerimiz ile konuştuk. Bunlar ne dedi? Otobüs ücretlerini bedava yapacağız. Yaptılar mı? Traktör vereceğiz dedi, aldınız mı? İstanbul bunu söyledi, Ankara bunu söyledi, İzmir bunu söyledi geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları yutmayacak. Biz şimdi şehir hastanelerimiz yaptık. Sincan'a devlet hastanesini de yaptık mı?

"Güçlü aile güçlü milleti oluşturur"

Siz bakmayın meydanlarda atıp tutanlara, ne kadar desteksiz de olsa onlara bu cesareti veren ülkeyi getirdiğimiz seviyedir. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim, eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gittiler. Bunlar şimdi de FETÖ'cüsü, Tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. CHP, LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur. Biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz.

FETÖ yöntemleri iş başında

Şimdi bize öyle bir hırsla saldırıyorlar ki hadi bizi geçtim, daha düne kadar kendileri ile birlikte olanlara bile acımıyorlar. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Benim milletim bu kez seni kasetle ya da CD ile bir yerlere getirmeyecek. Sana bay bay diyecek.

Gazi'ye inanlar Mustafa Kemal'e inanlar, pazar günü bunun hesabını soracaklar. Ankara yakışanın ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ankara'ya Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? 21 yılda kurduğumuz kazanımların üstüne Türkiye Yüzyılı yakışır mı? Ankara'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak şahlanış döneminin öncülüğün yapmak yakışır mı? Ankara'ya bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı? 14 Mayıs'ta Sincan başta olmak üzere rekor bir destek bekliyoruz.

Burada Balkan göçmeni kardeşlerimiz var. Burada Ankara'nın çevre köylerinden gelen kardeşlerimiz var. Çevredeki organize sanayi sitelerinin tarım bölgelerinin kalbi Sincan'da atar. Bunun için Sincan emeğin, üretimin, çalışmanın, evine götürmenin, ailesini ayakta tutmanın kıymetini iyi bilir. Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile büyütürken Sincan da attığı adımlar ile buna eşlik etti.