Erdoğan, muhalefetin "maaş" algısını yerle bir etti!

TBMM Başkanlığı'na sunulan ek bütçeyle Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yüzde 40 oranında artış yapılması muhalefet tarafından eleştirilmişti.

Emekli milletvekili maaşlarına yapılacak artışın Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endeksli olduğunu unutan muhalefet 'Erdoğan kendi maaşına zam yapıyor' şeklinde bir algının peşine düşünce Erdoğan konuya müdahale etti.

Kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin böyle bir isteği olmadığını belirterek, "Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kurulda görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." dedi.