Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile video konferans üzerinden görüştü.
Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile video konferans üzerinden görüştü.
Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar, MİT Başkanı Fidan, İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da bulundu.
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