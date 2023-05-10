Erdoğan, "Bizim teröre asla müsamahamız yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kadim tarihi, telkarisi, gümüşü, konakları, yer altı şehirleriyle ne güzelsin Midyat. Beyaz suyu, Zeynel Abidin Camisi ne güzelsin Nusaybin. Gençler siz bugün bir başkasınız. Sizin heyecanınızla ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size inanıyorum.

Bugün Mardin bir başka güzel. Şimdi size şöyle bir şiir okuyayım.

Gönül bir kuş olsa Mardin'e konar

Gönül güneş olsa Mardin'e doğar

Gönül çiçek olsa Mardin'de açar

Daha güzel kardeş mi olur Mardin'den.

"Benim milletim affetmez"

Tüm farklılarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle işi olanın milletimizle işi olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarım canını sıkamaz. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp katil yapanları benim milletim affetmez.

HDP'ye sert tepki

Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Türk deyince tüyleri diken diken olanlar, Kürt deyince aklına PKK gelenler, Arap deyince DEAŞ diyenler bizi bölemez. En makbul Kürt kendilerine kul köle kesilendir, en iyi Arap kendilerine maddi kaynak aktarandır. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayanarak milletine efelenenlere eyvallah etmedi. Araya rahmet girse kesilmez yolum senden.

Ülkemizin asırlık ve demokrasi eksiklerini nasıl tamamladıysak Türkiye Yüzyılını da beraber kuracağız.

"Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak istiyorlar"

Terör örgütünden tefecisine ellerini ovuşturarak seçimi bekliyorlar. Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz dimi? Bu ülke çökerse topu birden üzerimize çökecek. Bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez.

Ailemize evlatlarımıza pençe atanların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Milletimizden hangi güzel gerektiğinde canı pahasına yanımızda yer almasını isteyebiliriz? Biz milletimizin değerlerine göz dikenlere izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.

"Ellerini ovuşturarak bekliyorlar!"

Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi, Suriye’ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emparyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

PKK’dan DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınanlarla neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz.

Mardin’e yapılan yatırım tutarı

Biz bu ülkede 21 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin tüm şehirlerini, her bir vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltecek yatırımlarla donattık.

Mardin'e 97 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. TOKİ vasıtası ile 11 bine yakın konutu Mardin'e kazandırdık. Mardinli çiftçilerimize 3,5 milyar tutarında destek verdik. GAP'ı biz hızlandırmıştık, kalan projeleri de sonuçlandırmak da inşallah bize nasip olacak. Derik ve Nusaybin'e de önümüzdeki dönemde doğalgaz veriyoruz. Doğalgazı 1 ay tamamen ücretsiz yaptık. Faturalar bedelsiz olarak geldi mi? Altındaki notu okudunuz mu hayırlı olsun. 21 yılda ülkemize her alanda asırlık eserlerle donatırken hep bugünleri düşündük.

Bunlar sadece yaptıklarımızın kısa bir özeti. Bu eser ve hizmetler yarım kalmaması için sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Mardin'den rekor bir oy oranı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrında milli mücadele verip ülkeyi kurarken, bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı. Bu kadim topraklar üzerinde hesapları olanlar sinsi hedeflerinden hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi ekonomik olarak bitik yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Sizler bu oyunu gördüğünüz için milletimizin birliğinden yana yaptınız. Birileri ilçelerin sokaklarını çukurlarla bölmek için biz kendimizi siper ettik. Nice terbiyesizliklerle uğraştık.