Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. pic.twitter.com/0ud2lC4HA2— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 25, 2020