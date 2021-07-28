"Erdoğan liderliğindeki Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin sadece işgal edilmiş toprakların kurtarılmasını sağlamadığını aynı zamanda güçlü olanın değil, arkasını bir yerlere dayayanın değil haklı olanın kazanacağını bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Azerbaycan'ın zaferi, dünyada yeni bir siyasal mimarinin kurulması gerekliliğini de ortaya çıkardı." dedi.

Azerbaycan'ın Gence kentinde "Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa, Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin somut nişanelerinden biri olan ve cumhurbaşkanlarınca imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri götüreceğini belirtti.

Bugüne kadar mükemmel düzeyde ilerleyen Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bundan sonra da kuvvetlenerek devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, ilişkilerin halklar düzeyinde çok daha kuvvetli şekilde devam etmesinin resmi düzeyde devam etmesinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Gaspıralı İsmayıl'ın "dilde, işte, fikirde" birlik ifadelerinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, ortak manevi ve kültürel değerler konusundaki iş birliklerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, genç nesillerin ortak şahsiyetler üzerinden birbirlerine yakınlaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden de bahseden Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Karabağ zaferi, sadece işgal edilmiş toprakların kurtarılmasını sağlamadı aynı zamanda güçlü olanın değil, arkasını bir yerlere dayayanın değil haklı olanın kazanacağını bütün dünyaya gösterdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Azerbaycan'ın yanında durdu ve Azerbaycan destansı bir zafer kazandı. Şimdi bunun daha da ileri götürülmesi ve zaferden sonraki gelişmelerin çok daha güçlü ve kalıcı hale getirilmesi lazım. Karabağ zaferiyle elde edilen sonuçlardan biri de dünyanın iki yüzlülüğü ve çifte standartlılığın ortaya çıkartılmasıdır. 30 yıldır devam eden işgale başta Minsk üçlüsü olmak üzere ses çıkartmadı, ne yapıyorsunuz burası Azerbaycan toprağıdır, demedi. Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen işgal uzun yıllar devam etti ve BM hiçbir inisiyatif almadı. Böylece iş başa düştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliği ve cesareti ile kahramanca mücadele verildi. Böylece bir haksızlık giderilmiş oldu. Bu haksızlığın giderilmesiyle birlikte bizim yıllardır söylediğimiz dünyada yeni ve adil bir düzenin kurulması gerektiği fikri de açıkça ortaya çıktı. Beş ülkenin yönettiği bir dünya sisteminin yönetilemez olduğu, güçlü olanın, arkasını güçlülere yaslayanların ayakta durduğu, güçlü olmayanların ise hakkının yenildiği bir dünyanın çekilmez bir dünya olduğu ortaya konuldu. Azerbaycan'ın zaferi, dünyada yeni bir siyasal mimarinin kurulması gerekliliğini de ortaya çıkardı."

Kurtulmuş konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan arasında, aynı zamanda tüm Türk dünyasında "Dilde, dinde, şuurda, eylemde, işte, ruhta ve kültürde birliğin" önemine vurgu yaptı.

"Türkiye'nin desteği Azerbaycan'ın zaferinde büyük rol oynadı"

YAP Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Karabağ zaferinden bahsederek 44 günlük savaşın Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin zirvesi olduğunu vurguladı.

Budagov, Türkiye devletinin bazı ülkelerin baskılarına rağmen Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan ettiğini hatırlatarak, "Azerbaycan bu destek sayesinde dış baskıları nötr hale getirdi. Bu destek, Azerbaycan'ın zaferinde büyük rol oynadı." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daima gelişmesi gerektiğini belirten Budagov, YAP ve AK Parti olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çabalarını artıracaklarını kaydetti.

"Erdoğan ile Aliyev'in dostluk ve kardeşliği dünyaya yeni diplomasi örneği gösterdi"

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Azerbaycan'ın vatan savaşında kazandığı haklı zaferin kendileri için gurur kaynağı olduğunu, kahraman Azerbaycan ordusunun 44 günde dört dörtlük zafer kazandığını kaydetti.

Ala, Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ile işgal altındaki toprakları kurtararak 30 yıllık işgale son verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Erdoğan ile Aliyev'in dostluk ve kardeşliği dünyaya yeni diplomasi örneği gösterdi.

Ermenistan işgal ettikleri bölgeleri yakıp yıkmıştı çünkü buranın kendilerine ait olmadığını biliyorlardı. İnsan kendi vatanını yakamaz. Ermeniler bu yaptıklarıyla Karabağ'ın kendilerine ait olmadığını gösterdi. Karabağ Azerbaycan toprağıdır.

Bu savaşta biz ilişkilerimizin çok üst düzeyde olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi stratejik ortaklıktan müttefiklik düzeyine yükseltildi. Zaten böyle idi bu imza ile bütün dünyaya gösterdik."

Konferansa, AK Partiden Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç da katıldı.