Erdoğan, "Kimse bileğimizi bükemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 3.Türkiye Gençlik Zirvesi kapsamında gençlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Varsın hakaret etsinler, biz gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz"

"Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. İnanın bunların bu ülke için bir tane çivili ağaçları yok. Ahlaki olmayan birçok görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Ve şimdi pazara gidiyoruz onlar ise her türlü yalan dolan şunlarla bunlarla yine hakarete devam ediyorlar. Varsın onlar hakaret etsin. Ama biz şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz."

Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar açıklaması

"Gençler bir şeyi söylemem lazım; henüz Başbakan olmadım. Seçimleri kazanmışız, Avrupa'yı dolaşıyorum. Scholz'u ziyaret ettim. Kendilerine Terörle mücadele ediyoruz. Bize İHA/SİHA verecektiniz ne oldu? Terörle mücadele ediyoruz. Hemen talimat verdi. İHA/SİHA verdi. Ama 2 günlük. Sonra rahmetli dünürüm Özdemir Bayraktar hemen İHA/SİHA işine girişti. Ona devletten istifade et dedim, 'Yok almam' dedi. Kendi arazilerinde hemen fabrikalarını kurdu. Sonra evlatları ve hanımıyla birlikte adımı attı ve İHA'yı yaptı. Yetmez, SİHA'nın da adımını attı. Bu arada da tabii Selçuk Bey'de bizim damadımız oldu. Tabii bütün bunlar gerek baba gerek çocuklar, cins beyinlerdi ve iş yürürken İHA/SİHA yetmedi AKINCI o geldi. Tabi yurt dışı siparişlerde gelmeye başladı. Ama bütün bunlarla beraber yine devlet bankalarından diğerlerinden kredi asla almadı. AKINCI yapıldı arkadan tabi yeni bir adım KIZILELMA oldu."

"KIZILELMA F-16'nın taşıdığı bombaları taşıyacak"

Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hepsi nevi şahsına münhasır uçaklardı. Hele KIZILELMA testleri yapıldı ama asıl noktası henüz daha olmadı. O olduğu anda şu anda F16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Zannediyorum onunla ilgili de şu anda bir çekim yaptılar ve bu çekimi de gösterime sokacaklar. Bu seneki TEKNOFEST'e 2,5 milyon genç akın etti. Acaba bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor? Akıncı'dan, Kızılelma'ya, TOGG'dan, Anka'ya birçok ürünümüz çıktı. Acaba niçin hazmedemeyip saldırıyorlar. Bunlar Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın yaptığı Devrim otomobiline de böyle saldırdılar. Hocamız Devrim otomobilini yaptı, biz de Devrin otomobilini yaptık. Tabi şimdi devrin otomobiline saldıramıyorlar. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik ve başaramayacak."

"Seçimden sonra anayasa değişikliği için harekete geçeceğiz"

"Sevgili gençler burada açık konuşmam gerekli. Bu CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'cidir. Bunlarla beraber yol yürüyenler onlara 'hayır' diyemedikleri için onlar da LGBT'cidir. AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, MHP'ye LGBT sızamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa, güçlü millet olamazsınız. İşte bizde gücümüzü buradan alıyoruz. Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Seçim süreci başlayınca adım atamadık. Seçimden sonra inşallah harekete geçeceğiz."

Erdoğan: Sen acizsin, zavallısın Putin’e saldırınca kusura bakma buna 'eyvallah' demem

"Ne diyorlar, 'Erdoğan'sız bir Türkiye'... Yahu Erdoğan size ne yaptı? Haaa, Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Şimdi Bay Bay Kemal, Sayın Putin'e saldırıyor, Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin, zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman ben 'Biden niye böyle söyledi' demedim. Halbuki ben senden daha önce tanıyordum Biden'ı. Ama sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma buna bende 'Eyvallah' etmem. Rusya ile olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Putin ile olan dış ticaretimiz Amerika'dan daha fazla. Ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın. Biz dünyanın her ülkesiyle anlaşırız. Sen bilmezsin. Fakat o fırsat da gelmeyecek sana.