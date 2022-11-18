Erdoğan: İYİ Parti masayı terk etmeli

Siyaset kazanında suların ısınmasında fokur fokur kaynama aşamasına geçildi. Cumhur İttifakı, BBP’yi de resmen olmasa bile fiilen bünyesine katarak yoluna devam ederken, Millet İttifakı içinde yükselen ‘çatlak sesler’ yüzünden sorunlar belirmeye başladı.

“İYİ PARTİ MASAYI TERK ETMELİ!”

İttifakın ortak adayının kim olacağı üzerinde ittifak sağlanamazken; İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz” diye karşı çıkması, Genel Başkanı Meral Akşener’in bu görüşe teşne tavırlar sergilemeye başlaması ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili olarak hem 6’lı masaya tepki göstermesi hem de İyi Parti için, “Temennimiz masayı terk etmeleridir” çağrısında bulunması Millet İttifakı açısından sıkıntılı bir sürecin kapılarını araladı.

MUHALEFET PARTİLERİNE TEPKİ

Erdoğan, Endonezya’da katıldığı G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşisinde muhalefetin İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını “Hükümete yaradı” şeklinde yorumlamasına sert tepki gösterdi ve “Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir.” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmemsi şöyle:

“Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İyi Parti’nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir"

FARKLI DEĞERLENDİRMELER OLUYOR

Cumhurbaşkanı’nın 6’lı masayı eleştirirken İyi Parti’yi ayrı tutması ve “Temennimiz İyi Parti’nin masayı terk etmesidir” ifadelerini kullanması, siyaset kulislerinde farklı yorumlara neden oldu. Siyasetin seçim havasına asıl şimdi girdiğini ve bu söylemlerin hızlı yansımalarının olabileceğini söyleyenler de var.