Erdoğan imzaladı! 5 ülkeye yeni Büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 5 ülkeye yeni Büyükelçi atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelerin büyükelçiliklerine gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç ve Slovakya Büyükelçiliğine Erkan Özoral atandı.
Yorumlar