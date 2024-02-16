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Erdoğan imzaladı! 5 ülkeye yeni Büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 5 ülkeye yeni Büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelerin büyükelçiliklerine gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç ve Slovakya Büyükelçiliğine Erkan Özoral atandı.

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