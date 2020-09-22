AjansHaber.com.tr Dünya Erdoğan ile Macron görüşecek

Erdoğan ile Macron görüşecek

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin arkasındaki ülke Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Başkan Erdoğan telefon görüşmesi yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün saat saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a askeri destek sağlayarak bölgede gerilimi tırmandıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadelerini kullanmıştı. Macron'un diyalog çağrısının ardından iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bebeğinin cinsiyeti için eşinin karnını deşti
Reza Zarrab BAE işbirliği
Yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor
Birleşik Krallık'ta "Kovid-19 testi yapmayın" emri
Fransa'dan Doğu Akdeniz manşeti
Kaykay üzerinde diş çeken diş hekimine 12yıl hapis
'Pedofiliyi normalleştirmek istiyorlar!'