Erdoğan ile Macron görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün saat saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a askeri destek sağlayarak bölgede gerilimi tırmandıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadelerini kullanmıştı. Macron'un diyalog çağrısının ardından iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi.