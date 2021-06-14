NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

ABD Başkanı Biden, Brüksel'deki #NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasından hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geldi.



🔹İkili, selamlaşmalarının ardından bir süre sohbet etti. pic.twitter.com/pB27rcdjSP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 14, 2021

Zirvede, gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi, Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumu ve Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra ilk kez katıldığı NATO Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri de ele alındı.

Erdoğan, NATO Zirvesi ana oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.

Erdoğan ile Biden arasında ilk temas

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'daki oturum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip selam verdi. İki lider NATO Zirvesi öncesi sohbet etti.

İki liderin koronavirüs önlemlerine dikkat ederek selamlaşması dikkat çekti.