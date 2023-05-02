Erdoğan, "Günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Onlar Kandil'dekilerle yürürken biz de Cumhur İttifakı'yla yürüyoruz. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Kızılelma'dan sonra Anka 3 insansız uçağımız da ilk yürüyüşümüzü yaptı. İMECE uydusundan Türkiye'nin ilk uzay yolcuların belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adım attık. TEKNOFEST'i dün akşam itibariyle 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirdik. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Dışarıdan değil sadece kendimize ait olan gemilerimiz bunlar. Akkuyu santralini bunun için inşa ediyoruz. Şu an itibariyle Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bunun ikinci, üçüncü, dördüncü ünitesi var. Yetmez, inşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Muhtemelen bu Sinop'ta olacak.

Gabar ve Cudi’de petrol keşfi

Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz. Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz.

"Karşımızdaki adayın kimlerle iş tuttuğuna bakalım"

Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Ülkemizin kendi topraklarında, zenginliklerimizde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Keşfettiğimiz her enerji kaynağı ile ne kadar iftihar etsek yeridir. Bu vesile ile bölücü alçaklar tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması, terör örgütüyle uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamak için bize oynanmamış oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz? Emperyalist güçlerin, PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca para ve silahları niçin aktardığını çok daha iyi kavrıyoruz. Niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA, SİHA ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. Karşımızdaki artık 7'li mi, 9'lu mu, 11'li mi olduğu iyice karışan adayın kimlerle iş tuttuğuna bakalım.

Şunu unutmayalım, nerede nasıl öleceğimiz belli değil. Biz ne makam derdindeyiz ne siyasi ikbal ne de koltuk peşindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Tek bir gayemiz vardır, o da sizlerin hayır duasını almaktır.

"Bu millet 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek"

Bay Bay Kemal ve ortakları yapmaya değil, yıkmaya, kurmaya değil bozmaya, teşvike değil tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ey Kandil senin bayrağın yok, senin ezanın yok, senin vatanın yok, senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'an sız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir.