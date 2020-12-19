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Erdoğan fırından alışveriş yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.

Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

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