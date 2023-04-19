Erdoğan Denizli mitingde konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz.

6'lı masa önce bölücü örgütün partisiyle 7'li oldu, sonra iki belediye başkanını daha eklediler ne oldu 9. Bay bay Kemal'i nihayet aday yaptılar. PKK ve FETÖ yöneticileri bu isme destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar.

SİHA'larımız İHA'larımız onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince işte bu İHA'ları SİHA'ları satacaklarmış. Sen kimsin, neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu'yu 30 bin kişiden fazla insan ziyaret etti. Seviniyorlar, mutlulukları var. Ama maalesef bu mutluluğa tahammül edemeyenler var. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık.

"Bayramın ilk günü müjdemiz olacak"

Tüm bu hazırlıkları yürütürken, deprem bölgesini ihmal etmedik. Bakanlarımız gece gündüz sahada. Biz de tüm illerimizi ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördüm. Amacımız 319 bini 1 yıl içerisinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaprak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak. Devletimizin gücü ile bu hedefe ulaşacağız. Bayramın ikinci günü ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinden afete karşı tüm projeleri yönetiyoruz. Bayramın ilk günü İstanbul'da bununla ilgili müjdemiz olacak.

Aile fertlerine 3 müjde

CHP LGBT'leri destekleyebilir, terör örgütünün uzantısı HDP ile birlikte LGBT'yi destekleyebilir. Bunlar da aile kutsiyeti diye bir şey yok. Dünyada ve ülkemizde aile kurumumuzu yıkmaya yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı tedbirlerle koruyacağız. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynaklarla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile kalkanı modeliyle ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına, emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin 3'te birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı ile daha erken emekli olmalarını sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize, evlenmelerine kadar destek vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz kolayca yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine her ailede en az bir kişinin istihdam edilmesini sağlayacağız. Gerekirse sigorta primini gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız.

Sen kimi aptal yerine koyuyorsun?

Bir gün şu kadar para getireceğim diyor, bir gün sosyal medya gerçeklerine inanıyor. Bay Bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? İnanıyor musunuz bu adama? Madem getirsin hadi söyle bakalım yerini, hayatı yalan bu adamın. 200 milyar dolardan bahsediyor. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun? Halkım 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecek. Biz hiç hayal satmadık. Ülkemize 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuşturduk. Bay Bay Kemal laf ola beri gele yok. Bu başarılara ulaşmak öyle kolay olmadı. Hiçbir engelin bizi engellemesine izin vermedik. Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs Bay Bay Kemal'in ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak. Adayların hepsi sizin kantarınıza çıkıyor. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza çok inanıyorum. Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz?

"Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık"



Ülkemizin 81 vilayetinde hep söylediğimiz bir şey var, biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Asırlık eksikleri bu şekilde tamamladık. Tek bir karış vatan toprağı yoktur ki bu eserlerimizin eli değmemiş olsun. Bugüne kadar Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık. Peki bunlar ne yaptı ya? İzmir bunlarda değil mi? Körfez'de kokudan geçilmiyor. Yağmur oldu mu her yeri sel alıyor. Denizli'ye bin yataklı şehir hastanesi kazandırmada şu anda ihale sürecindeyiz. İlk evim projemiz kapsamında Denizli'de 3 bin 150 konut inşa edeceğiz. İlk iş yerim projesi kapsamında 300 iş yerini esnaf kardeşlerimize vereceğiz. Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 442 kilometreye çıkardık. Denizli-Aydın Otoyolu'nun seneye bitiriyoruz.

Denizli ve 15 ilçesine doğalgaz arzı sağladık. Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerle Denizli'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Yarın Karadeniz gazını ateşliyoruz. Yarın Filyos'tayım. 14 Mayıs'ta vereceğiniz destekle Türkiye Yüzyılın'nı inşa edeceğiz. İnsanların günlük hayatta yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bunlar desteği terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay Bay Kemal ve Meral Hanım bu teröristlerle beraber. Hani siz onlarla aynı masaya oturmazdınız. Ne oldu ya? Ne çabuk anlaştınız. Bunlar Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldüren değil mi? Bu Selo şu an içeride. 'Çıkaracağız' diyorlar. Terörist başını da çıkaracaklarmış bu ülke ne zamandan beri teröristlerini koruyan bir ülke haline geldi.